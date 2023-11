Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ul. Górniczej w Gdyni Fikakowie. Służby utrzymują, że zabójca ukrywa się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym .

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Nowy Alert RCB

W codziennych alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ponawiane są apele o niewchodzenie do lasu . W środę rano mieszkańcy Gdyni otrzymali kolejną wiadomość SMS , ostrzegającą przed pojawianiem się w miejscach, gdzie trwa obława .

Osoby przebywające na terenie Gdyni otrzymały w środę SMS o treści: "Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem" .

Od wtorku alerty informują o mniejszym obszarze poszukiwań (kilka tys. hektarów) niż wcześniejsze, które obejmowały Trójmiejski Park Krajobrazowy, czyli obszar ok. 20 tys. hektarów .

Poszukiwania Grzegorza Borysa i czerwona nota Interpolu

Media o plecaku. Stanowisko Żandarmerii Wojskowej

Media informowały, że w pobliżu miejsca poszukiwań odkryto plecak prawdopodobnie należący do podejrzanego. W środku miała znajdować się gotówka oraz telefon komórkowy .

Rzeczniczka prasowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu kpr. Daria Lubianiec w rozmowie z Interią potwierdziła, że to znaleziony przedmiot to plecak, jednak nie może potwierdzić, że należy do Grzegorza Borysa.