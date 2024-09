Były europoseł Ryszard Cz. zatrzymany

Do zatrzymania doszło ok. godz. 16:00 na Lotnisku Chopina . Z informacji przekazanych przez rzecznika MSWiA Jacka Dobrzyńskiego wynika, że oprócz byłego europosła Ryszarda Cz. zatrzymana zostałą również jego żona, Emilia H.

"Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. Postępowanie prowadzone wspólnie przez CBA z wydz. zam. Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy Collegium Humanum" - napisał w swoich mediach społecznościowych rzecznik.