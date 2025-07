Adam Bodnar gościł we wtorek w "Faktach po Faktach" TVM24, gdzie opowiedział o kulisach rekonstrukcji rządu z jego perspektywy. Pytany o motywy powołania na jego dotychczasowe stanowisko sędziego Waldemara Żurka , Bodnar przytoczył, że być może " wejdzie on w większe starcie, czy zwarcie , zwłaszcza jeśli chodzi i kwestie nadzoru nad prokuraturą". Taki argument były minister sprawiedliwości miał też usłyszeć od Donalda Tuska.

Były minister sprawiedliwości przyznał, że z jednej strony byłe "odrobinę zaskoczony" dymisją, z drugiej strony wiedział, jakie scenariusze o rekonstrukcji rządu snuły media. Stwierdził przy tym, że to, co niepokoi go w obliczu utraty stanowiska to fakt, że przez cały czas "stawał na wyżynach możliwości, by być maksymalnie sprawczym".