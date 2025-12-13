W skrócie Trzech filipińskich rybaków zostało rannych w incydencie z udziałem chińskiej straży przybrzeżnej na Morzu Południowochińskim.

Chińskie jednostki użyły armatek wodnych oraz próbowały blokować filipińskie łodzie, powodując poważne uszkodzenia.

Filipińska straż przybrzeżna zaapelowała do strony chińskiej o przestrzeganie międzynarodowych reguł.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Filipińska straż przybrzeżna poinformowała w sobotę, że trzech filipińskich rybaków zostało rannych, a dwie łodzie rybackie doznały "poważnych uszkodzeń", gdy chińskie statki straży przybrzeżnej użyły armatek wodnych na spornym obszarze Morza Południowochińskiego.

Straż przybrzeżna w Manili dodała, że w piątek prawie dwa tuziny filipińskich łodzi rybackich w pobliżu Sabina Shoal zostały zaatakowane z armatek wodnych i było blokowane. Mała chińska łódź straży przybrzeżnej przecięła również liny kotwiczne kilku filipińskich łodzi, narażając ich załogi na niebezpieczeństwo.

W komunikacie wezwano chińską straż przybrzeżną "do przestrzegania międzynarodowych standardów postępowania" - poinformowała straż przybrzeżna w Manili w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

Chińska ambasada w Manili nie odpowiedziała od razu na prośbę agencji o komentarz.

Morze Południowochińskie. Incydenty na spornym obszarze. "Przyznali się"

W piątek chińska straż przybrzeżna poinformowała, że przepędziła wiele filipińskich statków i podjęła "środki kontrolne".

Rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej Jay Tarriela stwierdził w sobotę, że oświadczenie to było przyznaniem się do popełnienia wykroczenia.

- Przyznali się do tego złego czynu wobec zwykłych filipińskich rybaków - podkreślił Tarriela w rozmowie telefonicznej.

Filipińskie statki straży przybrzeżnej, które wysłano na pomoc rannym rybakom, również były wielokrotnie blokowane i nie mogły dotrzeć do ławicy Sabina.

Mimo trudności Filipińczykom udało się dotrzeć do rybaków i zapewnić natychmiastową pomoc medyczną rannym, a także niezbędne zaopatrzenie - czytamy w oświadczeniu.

Ławica Sabina, nazywana przez Chiny rafą Xianbin, a przez Filipiny ławicą Escoda, leży w filipińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, 150 km na zachód od prowincji Palawan.

Spór o akwen. Chiny odrzucają decyzję międzynarodowego trybunału

Chiny roszczą sobie prawa do prawie całego Morza Południowochińskiego, szlaku wodnego, którym transportuje się rocznie towary o wartości ponad 3 bilionów dolarów. Obszary, których domaga się Pekin, wchodzą w skład wyłącznych stref ekonomicznych Brunei, Indonezji, Malezji, Filipin i Wietnamu.

W 2016 roku międzynarodowy trybunał arbitrażowy orzekł, że szerokie roszczenia Chin nie mają podstaw w prawie międzynarodowym, ale Pekin odrzuca tę decyzję.

Źródło: Reuters

"Polityczny WF": Glapiński śle sygnały. Chce dogadać się z rządem? INTERIA.PL