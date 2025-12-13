W skrócie Demokraci opublikowali zdjęcia Donalda Trumpa i innych znanych osób z Jeffreyem Epsteinem, wzywając do ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących sprawy.

Administracja Trumpa odpowiedziała, zarzucając demokratom manipulowanie narracją i podkreślając własne działania na rzecz ofiar Epsteina.

Nie ujawniono kontekstu zdjęć ani dat ich wykonania, a osoby widoczne na fotografiach zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowościom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć i wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji.

Na fotografiach widać m.in. Donalda Trumpa stojącego za Jeffreyem Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie.

USA. Nowe zdjęcia Trumpa z Epsteinem. "To nic wielkiego"

Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.

- Cóż, nie widziałem tych zdjęć, ale przecież wszyscy znali tego człowieka… Był wszędzie w Palm Beach… setki ludzi ma z nim zdjęcia… Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem - mówił zapytany o zdjęcia prezydent Trump.

Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, oskarżyła demokratów o "selektywne publikowanie wybranych zdjęć, aby stworzyć fałszywą narrację". Nazwała skupianie się na Trumpie "oszustwem". Podkreśliła też, że administracja "zrobiła więcej dla ofiar Epsteina, niż kiedykolwiek zrobili demokraci", publikując dokumenty i wzywając do przejrzystości.

Wśród innych opublikowanych zdjęć znalazły się fotografie Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, a także Billa Gatesa, Woody'ego Allena, Steve'a Bannona, Larry'ego Summersa, byłego księcia Andrzeja i prawnika Alana Dershowitza.

Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.

Zdjęcia i sprawa Jeffreya Epsteina. Demokraci apelują, "czas zakończyć tuszowanie"

- Ta najnowsza partia zawiera ponad 95 tys. zdjęć, w tym fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem - wyjaśnili demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych przez Epsteina.

- Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom… Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta - wzywał członek Izby Reprezentantów Robert Garcia.

Jak zaznaczyła CNBC, sprawa pokazuje, że polityczne napięcia wokół Epsteina nie słabną, a ujawnienie dokumentów może jeszcze bardziej wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną.

Sprawa Jeffreya Epsteina

W 2008 roku Epstein został skazany za nakłanianie młodocianych dziewcząt do prostytucji. Według prokuratorów w latach 2002-2005 w swoich rezydencjach w Nowym Jorku i na Florydzie płacił za usługi seksualne dziesiątkom nieletnich dziewcząt.

W 2019 roku zmarł w więzieniu przed procesem federalnym dotyczącym poważniejszych zarzutów. Uznano, że targnąć się na swoje życie.

"Polityczny WF": Glapiński śle sygnały. Chce dogadać się z rządem? INTERIA.PL