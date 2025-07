W skrócie Prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska, podkreślając wagę bezpieczeństwa kraju.

Premier Donald Tusk wyraził szczególne podziękowania dla dotychczasowych ministrów, zwłaszcza Adama Bodnara za walkę o praworządność.

Zaprezentowano nowych członków rządu, wśród których są m.in. Waldemar Żurek, Jolanta Sobierańska-Grenda, Miłosz Motyka.

W uroczystości udział brali m.in. szef kancelarii prezydenta RP wraz z prezydenckimi ministrami, marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami, marszałek Senatu oraz posłowie.

Jako pierwszy przysięgę po objęciu teki wicepremiera złożył szef MSZ Radosław Sikorski.

Następnie rotę przysięgi podpisali: Maciej Berek, Waldemar Żurek, Andrzej Domański, Wojciech Balczun, Marcin Kierwiński, Jan Grabiec, Jolanta Sobierańska-Grenda, Miłosz Motyka, Jakub Rutnicki, Stefan Krajewski, Tomasz Siemoniak, Marta Cienkowska.

Ze składu Rady Ministrów zostali odwołani i nie otrzymali nowych funkcji: Adam Bodnar, Adriana Porowska, Katarzyna Kotula, Jakub Jaworowski, Izabela Leszczyna, Sławomir Nitras, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Paszyk, Czesław Siekierski, Hanna Wróblewska.

Rekonstrukcja rządu. Andrzej Duda: Ludzi nie interesują polityczne rewanże

- Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę dla Rzeczpospolitej. Myślę, że dzisiaj dla naszych rodaków kwestią fundamentalnie najważniejszą jest bezpieczeństwo i to w tym bardzo twardo pojętym słowa znaczeniu - bezpieczeństwo fizyczne. To, żeby Polska była stabilna, rządzona, żeby w Polsce był porządek - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zdaniem Dudy sprawą fundamentalną jest też to, by rodacy wiedzieli "kto rządzi, kto ponosi odpowiedzialność, kto dzierży w swoich rękach sprawy państwowe".

- Wręczając państwu nominacje, życząc powodzenia, chcę powiedzieć jedno. Poza fundamentalną sprawą, jaką jest bezpieczeństwo państwa (...) niezwykle ważne jest bezpieczeństwo życiowe. Tego, że będą mieli dobre, wygodne i spokojnie życie - czy będzie praca, czy będzie trzeba rozważać wyjazd za granicę, rozstanie z rodziną i poszukiwanie pracy gdzie indziej. To są te fundamentalnie ważne rzeczy i o tym ludzie myślą. Sprawując swoje urzędy proszę mieć to na uwadze - mówił prezydent.

Jego zdaniem większość Polaków na co dzień nie interesuje się sprawami politycznymi. - Nie wsłuchują się bardzo uważnie w wypowiedzi polityków, spory, dyskusje, retoryczne starcia. Przede wszystkim patrzą na to, jak im się żyje. Na ile łatwo jest im wysłać dzieci do szkoły, zrobić zakupy, gdy przychodzi początek roku szkolnego, na ile są w stanie zaplanować sobie wakacje i to sfinansować, na ile mogą spełniać marzenia swoje i swoich dzieci, na ile są bezpieczni pod kątem zdrowotnym - wymieniał Duda.

- To jest ta codzienność, po której wyborcy oceniają nas wtedy, kiedy idą do urn wyborczych. Z tego jesteśmy rozliczani. Jako odchodzący prezydent proszę, abyście o tym pamiętali. Spory, starcia, jakieś polityczne rewanże...myślę, że znacznie mniej interesują ludzi niż to, czy żyją bezpiecznie, wygodnie i czy dotknięci są podstawowymi zmartwieniami, o których wspomniałem - zakończył.

Rekonstrukcja rządu. Tusk podziękował ministrom. Szczególne wyróżnienie dla Bodnara

- Jestem bardzo poruszony, czekałem na ten moment, by podziękować ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali trudną misję. Chciałem podziękować bardzo serdecznie ministrowi Adamowi Bodnarowi. Podjął się najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa, to nadal wyzwanie, które stoi przed nami, ale wysiłek, energia, dobra wola i delikatność, poszanowanie konstytucji, to było to, czym imponował Adam Bodnar - mówił premier Donald Tusk.

Szef rządu powiedział, że słowa przysięgi o dochowaniu wierności konstytucji "nie będą mu się do końca życia kojarzyć z nikim innym" niż z Adamem Bodnarem.

- Wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew ponuremu dziedzictwu, jakie odziedziczył po poprzedniku, wykonał dzieło naprawdę gigantyczne. Za to chciałem podziękować. To był dla mnie prawdziwy zaszczyt pracować w jednej ekipie. Dziękuję panie ministrze - powiedział Tusk.

Szef rządu podziękował również m.in byłej minister zdrowia Izabeli Leszczynie oraz Krzysztofowi Paszykowi, byłemu ministrowi rozwoju i technologii.

Rekonstrukcja rządu. Premier zaprezentował nowych ministrów

- Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość to są te kryteria, które powinny rozstrzygać o doborze ludzi, pracach rządu - mówił w środę premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że rekonstrukcja "nie jest zabiegiem reklamowym". To pierwsza rekonstrukcja od czasu zaprzysiężenia "odświeżonego", trzeciego gabinetu Donalda Tuska.

Premier zaprezentował nowych członków rządu:

wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski ,

minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek ,

minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwińsk i ,

minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak,

minister energii (nowy resort) - Miłosz Motyka ,

minister aktywów państwowych - Wojciech Balczu n ,

minister finansów i gospodarki (nowy resort) - Andrzej Domańsk i ,

minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski ,

minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda ,

minister sportu - Jakub Rutnick i ,

minister kultury i dziedzictwa narodowego - Marta Cienkowska ,

minister, członek Rady Ministrów - Maciej Berek (nadzór nad wdrażaniem polityki rządu),

