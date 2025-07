Wymowne słowa Donalda Tuska. Wskazał na prezydenta

- Bardzo dziękuję panu ministrowi Adamowi Bodnarowi , bo podjął się on najtrudniejszego zadania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w obecności pana prezydenta - powiedział.

- Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami, ale wysiłek, energia, dobra wola, równocześnie delikatność, poszanowanie konstytucji, to było to, czym imponował minister Adam Bodnar chyba wszystkim bez wyjątku - podkreślił Tusk.