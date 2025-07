"Panie Pośle Bartłomieju Sienkiewiczu , skoro polska prokuratura jest , jak Pan stwierdził w Graffiti w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, niezależna od Prokuratora Generalnego, a zależna od 'prokuratorów pisowskich', to skąd się wzięły poniższe postępowania? " - napisał.

Adam Bodnar w swoim wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do słów europosła Bartłomieja Sienkiewicza , który wskazywał, że jest "szalenie krytyczny" wobec dorobku byłego już ministra sprawiedliwości.

- Nie będę wchodził w jego intencje, ile w tym było braku odwagi, ile oportunizmu, to nie moja sprawa, ale jednym słowem pan minister Żurek, który w tej chwili dostał podwójny ciężar na swoje barki, bo nie dość, że musi się zmierzyć z tym PiS-owskich dziedzictwem rozbicia w ogóle systemu prawnego w Polsce i systemu sprawiedliwości, to jeszcze musi sobie radzić ze spuścizną po Adamie Bodnarze - mówił.

Sienkiewicz wskazywał, że ostatni rok "z punktu widzenia logiki praworządności i powszechnego poczucia sprawiedliwości" został zmarnowany, co " obciąża konto pana ministra Bodnara ".

Europoseł ustosunkował się także do wyjaśnień byłego ministra, który przekonywał, że w działaniach prokuratury nie można było "iść na skróty". - Ale nikt nie mówi o żadnych skrótach. Te rzeczy, które wymieniał pan minister Bodnar, są prawdą i nikt tego nie podważa. Natomiast rok zwłoki w jakichkolwiek działaniach? To nie jest kwestia procedury, to jest kwestia ewidentnego oporu środowisk PiS-owskich w prokuraturze, których pan Bodnar nie tknął i efekt tego polityczny się kumulował - wskazywał.