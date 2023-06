Przymusowa relokacja uchodźców. Co myślą Polacy?

Firma Research Partner przeprowadziła badanie stosunku Polaków do przymusowej relokacji uchodźców oraz związanego z nim referendum.

Relokacja migrantów w Polsce. Co myślą Polacy?

Z badania wynika, że prawie 40 proc. respondentów ma zdecydowanie negatywny stosunek do mechanizmu przymusowej relokacji imigrantów, a kolejne 16 proc. odpowiedziało na to pytanie "raczej nie". Tylko 27 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Oznacza to, że pomijając osoby niezdecydowane, aż 2/3 rodaków nie chce wprowadzenia tego mechanizmu w Polsce.

Autorzy badania dodają, że największymi przeciwnikami przymusowej relokacji migrantów są respondenci, którzy głosowaliby na Zjednoczoną Prawicę oraz Konfederację ("zdecydowanie nie" odpowiedziało odpowiednio 72 proc. i 62 proc. badanych). Najbardziej przychylni temu rozwiązaniu są wyborcy Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy - "zdecydowanie tak" odpowiedziało odpowiednio 22 proc. i 20 proc. respondentów deklarujących oddanie głosu na te partie.

Większość badanych chce przeprowadzenia referendum

Z badania wynika również, że Polacy zdecydowanie chcieliby, aby zostało w tej kwestii przeprowadzone referendum - na tak jest 54 proc. ankietowanych ("zdecydowanie tak" odpowiedziało 29 proc. badanych, a 25 proc. "raczej tak"). 30 proc. respondentów uważa przeprowadzenie referendum za niecelowe, a 16 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Gdyby nie brać pod uwagę osób, które nie wyrobiły sobie zdania na ten temat, to 64 proc. Polaków chciałoby przeprowadzenia referendum na temat wprowadzenia mechanizmy relokacyjnego.

Za przeprowadzeniem referendum przede wszystkim opowiadają się osoby, które dziś zagłosowałyby na ZP oraz Konfederację (54 proc. i 48 proc. wskazań). Jednoznacznie przeciw głosowaniu opowiadają się wyborcy KO (39 proc.), Trzeciej Drogi (29 proc.) , a także Lewicy (32 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 16-19.06.2023, na ogólnopolskiej próbie 1053 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

