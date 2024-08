W środę w Zamościu spadło 147,2 mm wody, czyli ponad dwa razy więcej niż zwykle przez cały miesiąc . Burze i ulewy towarzyszyły nam również w innych miejscach kraju, zmuszając strażaków do niemal tysiąca interwencji. Choć w czwartek pogoda będzie spokojna i łagodna, to już pod koniec tygodnia nastąpią znaczące zmiany .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda się uspokaja, wracają upały

Spokojną i w miarę suchą aurą będziemy się mogli cieszyć do weekendu. Wówczas warunki się zmienią: pojawią się upały - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cała Polska może zostać objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia.

Zrobi się cieplej - w większości kraju będzie od 24 do 28 stopni. To zapowiedź upałów, które wrócą do nas w weekend i opanują praktycznie cały kraj.