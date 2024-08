Nawałnice, które przetoczyły się w środę przez Polskę, najmocniej dotknęły południe kraju. Strażacy wyjeżdżali do akcji niemal tysiąc razy. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Zamościu, gdzie spadło dwa razy więcej deszczu niż przez cały miesiąc. Woda wlewała się między innymi do szkół. Niebezpiecznie było również między innymi na Podkarpaciu, gdzie z powodu burz prądu nie miało około 10 tys. gospodarstw domowych. Doszło też do wielu podtopień.