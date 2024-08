Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował tuz przed godziną 19, że "strefa najsilniejszych opadów i burz znajduje się nad woj. lubelskim i podkarpackim".

Najgorsza sytuacja jest w Zamościu, tu zanotowano najwyższą sumę opadu - aż 114,5 mm. A to jeszcze nie koniec opadów w tym regionie.

Jak informuje regionalna prasa, na miejscowym Starym Mieście spadł także grad. Do godz. 19 straż pożarna interweniowała na terenie całego województwa 119 razy, z czego 102 dotyczyły Zamościa i okolic, a 11 Hrubieszowa - przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Sytuację pogodowa skomentował także prezydent miasta - Rafał Zwolak.

"Cały Zamość kolejny raz w ciągu jednej godziny został zalany. Nawet nowe inwestycje drogowe nie są w stanie poradzić sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody. Ulica Starowiejska i Sikorskiego są zablokowane. Podobnie na Szczebrzeskiej i Kilińskiego. Proszę nie próbować jechać tymi ulicami ponieważ powstaje zator. Zebrany sztab kryzysowy jeździ i ocenia straty" - przekazuje prezydent na facebooku.



Małopolska. Silne nawałnice nawiedzają województwo

Synoptycy IMGW informują, że gwałtowne i niebezpieczne burze przechodzą obecnie w okolicach Tatr oraz miasta Zakopane.

"Zagrożeniem są intensywne opady deszczu, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne. Stan wody na Białym Dunajcu gwałtownie rośnie! Zalecamy zachować najwyższą ostrożność!" - brzmi komunikat.

W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia i nagrania zalanych ulic i skutków gradobicia w Grybowie, Czchowie oraz na Podhalu.

Tatry. Kasprowy Wierch: Ewakuacja blisko 200 turystów

Po burzy awarii uległa kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na szczycie było blisko 200 turystów, ale w trybie awaryjnym wszyscy zostali zwiezieni na dół - powiedział Łukasz Chmielowski z Polskich Kolei Linowych (PKL). Reklama

- Po wyładowaniach atmosferycznych doszło do usterki systemu elektronicznego kolejki linowej, ale zgodnie z naszymi standardami zwieźliśmy bezpiecznie na dół wszystkich oczekujących w górnej stacji turystów w trybie awaryjnym - przekazał Chmielowski.

Pracownicy PKL prowadzą prace weryfikujące awarię. Kolejka ma wznowić kursowanie w czwartek

IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne. Możliwe podtopienia

Synoptycy IMGW przewidują, że to nie koniec nawałnic. Burze przemieszczają się wraz z frontem atmosferycznym, w kierunku wschodnim i północno wschodnim. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami obowiązują na południowo-wschodnich krańcach Polski.

Obejmują część województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą ulewne opady deszczu do 65-80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 22 w środę w woj. małopolskim i woj. podkarpackim i do godz. 2 w czwartek w woj. lubelskim.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami IMGW wydał dla południa Polski. Obejmują one niemal całe województwo świętokrzyskie, północną część woj. małopolskiego i lubelskiego oraz południe woj. mazowieckiego i śląskiego. Reklama

W województwach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia w tych województwach obowiązują do godz. 20 w środę.

Gdzie jest burza? Pogoda wymusiła na pilocie zmianę kursu

IMGW wydało również ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Obowiązują one w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także w północnej części woj. mazowieckiego. W województwach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

To właśnie powodu intensywnych burz na północy kraju samolot z Gdańska do Bydgoszczy musiał zmieniać swoje kierunki lotu.

Ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin wieczornych w środę na Pomorzu, Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz w Podlaskiem. Jedynie na krańcach wschodnich woj. podlaskiego do godz. 2 w czwartek.

Prognoza pogody. Alerty RCB wysłano do kilku województw

"Uwaga! Dziś 21.08 prognozowane burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - tak brzmi wiadomość wysłana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do osób przebywających w siedmiu województwach: Reklama

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

mazowieckim - tu powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, łosicki,

śląskim - tu powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, pszczyński, raciborski, rybnicki, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, wodzisławski, Żory, żywiecki.

