Zamieszanie wokół Tomczaka. Ministerstwo Rozwoju reaguje

"Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk bardzo poważnie traktuje doniesienia medialne, które pojawiły się w artykule opublikowanym w jednym z portali internetowych, dlatego w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów" - przekazał resort w komunikacie zamieszczonym w sieci.

Kancelaria Tomczaka współpracowała z deweloperami. Wzywają do dymisji

Głos w sprawie zabrał Adrian Zandberg z partii Razem. - To, że pan minister Tomczak i pan minister Paszyk realizują politykę na pasku deweloperów, to żadne zaskoczenie. Ale to, co zostało ujawnione, to ewidentny konflikt interesów. Premier Tusk powinien ministra Tomczaka zdymisjonować - mówił poseł. Z kolei aktywista Jan Śpiewak zaznaczył, że "czeka, aż Donald Tusk się wścieknie". - Jak się wściekał na bobry, to niech się wścieknie na ministra - dodał.