Wystawili ocenę rządzącym. Przeważają negatywne opinie

Jak wskazał CBOS - w stosunku do danych z września - zaobserwowano wzrost liczby osób niezadowolonych z prac izby niższej o 2 punkty proc. Więcej negatywnych opinii odnotował także Senat - w stosunku do wyników z września jest ich więcej o o 4 pkt proc. Uwagę zwraca także liczba respondentów, które przy ocenie izby wyższej wskazały odpowiedź "trudno powiedzieć" - jest ich 25 proc.

Sondaż. Polacy ocenili pracę Sejmu i Senatu. Opinie zależą od kilku czynników

CBOS podał także, że w porównaniu do ocen uzyskiwanych przez Sejm i Senat ubiegłych kadencji w analogicznym okresie funkcjonowania, obie izby parlamentu utrzymują "względnie dobre notowania" .

Sondaż. Polacy o Andrzeju Dudzie. Przeważają negatywne oceny

W badaniu zapytano także o opinię działalności prezydenta Andrzeja Dudy. 46 proc. negatywnie (47 proc. we wrześniu) oceniło pracę głowy państwa, natomiast pozytywnie 43 proc. (44 proc. we wrześniu). Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 11 proc. badanych. W stosunku do września wzrósł odsetek osób niezdecydowanych (o 2 pkt proc.).