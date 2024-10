- Minister nie wnika w pracę zespołów oceniających poszczególne projekty. To zespoły złożone z polski ch, niezależnych naukowców projekty oceniają. Procedura trwa. Poprosiłem, by procedurę zweryfikować i szybko ją zakończyć - powiedział PAP w poniedziałek minister Dariusz Wieczorek , pytany w Olsztynie o finansowanie "Oceanii".

- Nie wyobrażam sobie, by ten statek i Instytut nie otrzymał środków na kontynuowanie badań. To jest poza dyskusją. Jest jakiś na ten moment problem proceduralny, który za chwilę będzie wyjaśniony - przekazał Wieczorek, podkreślając, że "nic złego się nie stało".

Pytany o zwiększenie nakładów na naukę do poziomu 2 proc. PKB, odpowiedział: "To jest ten kierunek, na którym absolutnie nam zależy ".

Statek "Oceania". Instytut Oceanologii PAN apeluje do rządu

Wypowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego to reakcja na wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez Instytut Oceanologii PAN.

Podkreślono, że pieniądze z budżetu państwa są potrzebne na utrzymanie statku. "Dzięki 'Oceanii' do Polski trafiają pieniądze na badania oceanograficzne z UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i bilateralnych umów - średnio to kilka milionów złotych roczne - ale to pieniądze na badania a nie na utrzymanie statku" - wskazano.