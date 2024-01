Prokuratura Krajowa podaje, że decyzja zapadła w poniedziałek. "29 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Pan Adam Bodnar cofnął wniosek o podjęcie uchwały o charakterze abstrakcyjnym przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie zagadnienia prawnego, odnoszącego się do kręgu osób uczestniczących w procedurze zmiany płci, złożony przez poprzedniego Prokuratora Generalnego pana Zbigniewa Ziobrę " - podano w oświadczeniu.

Adam Bodnar cofnął wniosek Zbigniewa Ziobry. Dotyczy procedury zmiany płci

Jak czytamy, w ocenie Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. "Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o uzgodnienie płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw" - dodano.