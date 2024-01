Przepis ten daje prawo Ministrowi Sprawiedliwości do "powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej prokuratora. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie.

Andrzej Janecki rzecznikiem dyscyplinarnym "ad hoc". Kim jest prokurator?

W notce biograficznej ministerstwo wskazuje na doświadczenie Andrzeja Janeckiego, którego w 2001 roku Prokurator Generalny Lech Kaczyński powołał na Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Następnie w latach 2005-2007 pracował w Prokuraturze Krajowej, a następnie objął stanowisko prokuratora okręgowego w Warszawie. Po utworzeniu Prokuratury Generalnej został do niej delegowany.

Michał Ostrowski to jeden z siedmiu nominowanych przez PiS zastępców Prokuratora Generalnego. To on złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, który uznał - powołując się na opinie prawne - że Dariusz Barski nie może pełnić funkcji Prokuratora Krajowego, gdyż został powołany na stanowisko na bazie wygasłych przepisów.