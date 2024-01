W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych Błażej Poboży , były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS, nie zdołał uzyskać sejmowego mandatu. Polityk, który jest także warszawskim radnym, w grudniu przeszedł do Narodowego Banku Polskiego . - Od 1 grudnia pracuję w Departamencie Komunikacji NBP - informował w tamtym czasie Poboży.

Błażej Poboży nie pracuje już w NBP. Polityk komentuje

Poboży wyjaśnił również motywy objęcia funkcji doradcy Andrzeja Dudy. Nawiązał do zatrzymania polityków PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika .

- Nie miałem żadnych wątpliwości, że gdy pojawiło się to zaproszenie przez pana prezydenta do grona jego zawodowych doradców - co wyklucza inną niż akademicka aktywność - że moje miejsce w tej sytuacji, gdy deptana jest konstytucja, gdy łamane jest prawo w Polsce, gdy wprowadza się terror tak zwanej praworządności, moje miejsce jest w Kancelarii Prezydenta - tłumaczył.