Błaszczak o udziale żołnierzy w WOŚP. "Będą musieli wspierać Owsiaka"

- Żołnierze pójdą na rozkaz i będą musieli wspierać Owsiaka. To jest jedno wielkie nadużycie, nie wolno się na to godzić - stwierdził Mariusz Błaszczak na spotkaniu w Olsztynie. Były szef MON nawiązał do pikników wojskowych, które były organizowane, gdy to stał na czele resortu. - My na tych piknikach rekrutowaliśmy do wojska, a teraz co będzie? Piknik na rzecz Owsiaka - dodał.