Barbarze Nowak nie przypadł do gustu pomysł Lewicy, która sugerowała, że patronat nad Wielką Orkiestry Świątecznej Pomocy mogłyby objąć OHP (Ochotnicze Hufce Pracy - red.) zamiast nad Janem Pawłem II.

Sieć reaguje na skandaliczny wpis byłej kurator

" Jan Paweł II na zdjęciu profilowym, nienawiść w sercu. Szkoda się strzępić. WOŚP będzie dalej robić swoje jak robi to od ponad 30 lat i żadna Nowak tego nie zmieni " - dodał inny internauta.

Przypomnijmy, że 15 grudnia 2023 roku Barbara Nowak została oficjalnie odwołana ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty. Była to jedna z pierwszych decyzji nowej minister edukacji.

Barbara Nowak z wykształcenia jest historykiem, dyplom obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie przeszkodziło jej to później w nazwaniu alma mater "agencją towarzyską".

32. Finał WOŚP. Na co będą zbierane pieniądze?

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Mottem tegorocznej zbiórki jest " Tu wszystko gra OK !", a celem: " Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych !". Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.

Fundacja - zgodnie z zapowiedzią jej szefa Jurka Owsiaka - planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.