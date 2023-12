Beata Szydło o kandydacie na ministra: Bohater rosyjskich mediów

Tusk o Sikorskim jako kandydacie na szefa MSZ: Tutaj się nic nie zmieniło

W czasie konferencji lider PO zaznaczał też, że propozycje wobec przyszłych ministrów nie są propozycjami dożywocia, a w razie jakichkolwiek powodów do przerwania współpracy nie będzie się wahał.

- Nikt nie obejmuje latyfundiów jako swojej własności. To będzie formuła otwarta i wymagająca nieustannej mobilizacji. Jeśli ktoś wykona zadanie, być może będzie zastąpiony przez ludzi, którzy będą się podejmowali kolejnych zadań - mówił, dodając, że "każdy ma możliwość pracowania przez całą kadencję, ale nikt nie ma gwarancji".

Donalda Tuska zapytano również m.in. o to, czy Radosław Sikorski jest kandydatem na szefa MSZ , na co szef PO odpowiedział:

- Radosław Sikorski jest eurodeputowanym i zatrzymały go zadania eurodeputowanego. Musi uporządkować kwestie formalne, zanim zostanie ministrem. Tak, jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Tutaj się nic nie zmieniło - dodał.

Beata Szydło o Radosławie Sikorskim: Prowadził reset z Rosją

To właśnie do wypowiedzi lidera PO na temat Radosława Sikorskiego odniosła się na platformie X Beata Szydło, stwierdzając we wpisie: