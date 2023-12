Decyzje najtwardsze

- Nie ma lepszego człowieka na uporządkowanie sytuacji w sferze mediów publicznych, które zniszczyliście - rekomendował nowego ministra Tusk . - Będzie odpowiedzialny za przywrócenie tych mediów Polkom i Polakom. Bardzo szybko okaże się, że media publiczne służące Polkom i Polakom to nie jakiś miraż, to nie jest coś niemożliwego - zapewnił nowy szef rządu.

Tusk zdradził też posłom i posłankom, jakie kwalifikacje zadecydowały o tym, że to właśnie Sienkiewiczowi przypadło w udziale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego . - Jestem pewien, że pan Bartłomiej Sienkiewicz , który jest autorem książek, człowiekiem kultury, ma też doświadczenie jeśli chodzi o te decyzje najtwardsze - nie miał wątpliwości nowy premier. Jak podkreślił, sposób wydawania przez ten resort publicznych pieniędzy w ostatnich latach sprawił, że "tak naprawdę mieliśmy do czynienia z ministerstwem antykultury".

Miotła w mediach publicznych

Bartłomiej Sienkiewicz to jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska

Bartłomiej Sienkiewicz to jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska / Piotr Molecki / East News

Zdolność Sienkiewicza do podejmowania wspomnianych przez premiera Tuska "najtwardszych decyzji" może przydać się zwłaszcza w dwóch kwestiach związanych z mediami publicznymi.

Pierwszą są finanse tychże mediów. Jak opisywaliśmy w Interii w zeszłym tygodniu, media publiczne już zaraportowały do KRRiT szacowaną stratę w 2024 roku w wysokości 3 mld zł.

Trzecia kwestia to zmiana modelu finansowania mediów publicznych - tutaj poza Sienkiewiczem kluczowe decyzje współpodejmować będą również sam premier Tusk , minister finansów Andrzej Domański oraz minister aktywów państwowych Borys Budka - z abonamentu radiowo-telewizyjnego na finansowanie z budżetu państwa.

Człowiek-orkiestra

Trudnych i ważnych dla rządu zadań przed Sienkiewiczem będzie dużo. Tym ważniejsze wydaje się w tym kontekście jego bogate doświadczenie polityczne i wielkie zaufanie, jakim darzy go premier. Nowy szef resortu kultury to członek najwęższego kręgu ludzi mających dostęp do ucha Kierownika, jak nazywają Tuska w Platformie.