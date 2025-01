Barbara Nowacka ogłasza. Chodzi o nowy przedmiot w szkole

Barbara Nowacka zabrała głos. Chodzi o edukację zdrowotną

MEN chce wziąć się za uczniowskie wagary. "Polska jest jedynym krajem"

- Polska jest jedynym krajem, który dopuszcza 50 proc. wagarów. Mówimy o nieobecności, i zamierzamy to zmienić, zostawiając oczywiście kwestię usprawiedliwień . Tak jak dzisiaj, natomiast 50 proc. wagarów to jest absolutnie niedopuszczalne - tłumaczyła.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Mucha: Polityką zaczęła rządzić histeria

- Bardzo przekonywałabym wszystkich moich współkoalicjantów, żeby to był przedmiot obowiązkowy, bo ta edukacja jest nam dramatycznie potrzebna - zadeklarowała, tłumacząc, że edukacja seksualna jest tylko drobną składową całej edukacji zdrowotnej. Mucha oceniła także, że to, co mówią politycy PiS i Kościół o treściach w edukacji zdrowotnej to "kłamstwa". - To są nieprawdy. Tam nie ma tych treści - zapewniła.