W drugi dzień świąt w kościołach Archidiecezji Krakowskiej odczytywany jest list abp. Marka Jędraszewskiego . Hierarcha odwołał się do wspomnienia św. Szczepana, zwracając uwagę, że "od samych początków Kościoła dawanie świadectwa o Zwycięskim Chrystusie często łączyło się z koniecznością przyjęcia cierpienia, a nawet poniesienia męczeństwa".

Religia w szkole. Abp Marek Jędraszewski krytykuje rząd

Od roku szkolnego 2025/2026 do szkół ma być wprowadzony przedmiot edukacja zdrowotna - ma być obowiązkowy. Z projektu MEN wynika, że - w zależności od wieku - edukacja zdrowotna będzie dotyczyła m.in. tego, czym są ruchy antyszczepionkowe i jak rozpoznać dezinformację o szczepieniach, jakie są metody antykoncepcji, czym różni się naprotechnologia od in vitro i jakie są zagrożenia, związane z różnymi aspektami seksualności.

Według Konferencji Episkopatu Polski (KEP), przygotowywany przez resort edukacji przedmiot jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że edukacja zdrowotna nie tylko nie stoi w sprzeczności z zapisami Konstytucji, ale jest to przedmiot " szalenie potrzebny polskiej młodzieży ", "na którym młodzież dowie się o swoim zdrowiu psychicznym, fizycznym, o profilaktyce, o potrzebie badań".

List abp. Marka Jędraszewskiego. "Przyszłość naszej Ojczyzny"

W liście do wiernych abp Marek Jędraszewski wskazywał również na konieczność wspierania i rozwoju istniejących już katolickich placówek edukacyjnych. Według abp. Jędraszewskiego "potrzeby odnoszące się do właściwego kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Polaków w duchu katolickim są tak wielkie, iż skłaniają do tworzenia - w miarę możliwości - nowych tego typu instytucji".