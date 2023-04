Szymon Hołownia apelował we wtorek, by "odpuścić sobie" z marszem, który 4 czerwca "w samo południe" organizuje w Warszawie lider PO Donald Tusk. - Co to za nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się rozpadnie od tego, że my pomaszerujemy w Warszawie? - zastanawiał się szef Polski 2050.

Nie wykluczył jednocześnie, że członkowie jego partii mogą zjawić się podczas wydarzenia Koalicji Obywatelskiej. - Oczywiście, że pewnie jakaś część naszych działaczy na tym marszu będzie i super, że będzie, bardzo się z tego cieszę - zapewniał.

Co się wydarzy 4 czerwca? Hołownia ma inne plany niż PO

W opinii Hołowni "4 czerwca to data specjalna w kalendarzu Polaków", dlatego jego ugrupowanie zaplanowało tego dnia "rzeczy w całej Polsce". - Musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać - ocenił.

Zapewniał też, iż pozostaje otwarty na rozmowy ws. wydarzeń 4 czerwca. - Jest mnóstwo, mnóstwo czasu. Na razie komunikat, który słyszałem, jest prosty. Wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik PO: To jest marsz PO, organizowany przez PO, inne partie nie są zaproszone (...). My będziemy robili w tym dniu swoje. Naprawdę, błagam, bo tu się zaczyna nowa dyskusja o jednej liście. To znaczy szukanie magicznych pigułek, które sprawią, że nagle wszystko się odwróci i zmieni - oceniał.

Wypowiedzi Hołowni wzburzyły polityków Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka napisał na Twitterze: "Szymon, jak nie chcesz pomóc, to po prostu nie przeszkadzaj...".