"Lwów powinien wrócić do Polski. Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie" - napisała w mediach społecznościowych Kaja Godek. To odpowiedź na oskarżenia mera Lwowa o "haniebną blokadę Ukrainy" przez protestujących polskich przewoźników. Słowa aktywistki skomentował szef BBN Jacek Siewiera. Podkreślił, że postulaty zmiany granic uderzają w polskie bezpieczeństwo.