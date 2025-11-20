W skrócie Donald Trump zatwierdził tajny 28-punktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie, opracowany bez udziału strony ukraińskiej - podają źródła.

Według doniesień amerykańska administracja konsultowała projekt z przedstawicielem Władimira Putina, a jego treść podlega dalszym negocjacjom.

Plan miałby przewidywać m.in. oddanie Rosji części Donbasu i ograniczenie sił zbrojnych Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według ustaleń stacji NBC News plan zakończenia wojny był potajemnie opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawicieli amerykańskiej administracji w porozumieniu z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem. Jak sprecyzowało źródło telewizji, mowa o takich osobach jak przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner.

Stacja informowała też, że stronę ukraińską poproszono o konsultacje. Z kolei według informatorów z otoczenia ukraińskiego rządu oraz europejskiego urzędnika zaznajomionego ze sprawą Ukraina nie uczestniczyła w powstawaniu planu. Kijów został poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach. Ukrainy nie poproszono też o jej wkład do projektu - podkreśliły źródła.

Plan zakończenia wojny w Ukrainie. "Nie ma w tym przypadku"

Czas jest nieprzypadkowy - uważa jedno ze źródeł mediów. Opracowanie planu zbiega się z aferą korupcyjną w Ukrainie. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Kreml może w ten sposób próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa.

- Plan koncentruje się na daniu obu stronom gwarancji bezpieczeństwa, by zapewnić długotrwały pokój - powiedział przedstawiciel administracji USA. - Zawiera rzeczy, których Ukraina chce i potrzebuje do długotrwałego pokoju - dodał.

Treść 28-punktowego zapisu nie jest ujawniana przed opinię publiczną. Jednocześnie wciąż ma podlegać negocjacjom zainteresowanych stron - przekazała CBS News. Według Axiosa i "Financial Times" plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii.

Komentarze amerykańskich polityków. Rubio: Trudne, lecz konieczne ustępstwa

"Zakończenie złożonej i śmiercionośnej wojny, jak ta w Ukrainie, wymaga kompleksowej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów" - napisał w środę na platformie X Marco Rubio. Jak dodał, "osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało od dwóch stron zgodzenia się na trudne, lecz konieczne ustępstwa".

"Dlatego opracowujemy i będziemy dalej opracowywać listę potencjalnych pomysłów zakończenia tej wojny w oparciu o wkład obu stron tego konfliktu" - informował.

- Nie wiem, czym jest ten 28-punktowy plan. Cieszę się, że opracowujemy plan - skomentował dla portalu Hill wpływowy senator Republikanów Lindsey Graham w środę rano. Dodał, że plan musi być oparty o silne zobowiązania militarne Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i środki wymierzone w zdolność Władimira Putina do finansowania wojny.

Senator przekonywał, że taki projekt będzie skuteczny tylko wtedy, gdy Rosja pojmie siłę wsparcia sojuszników dla Ukrainy. - Żaden plan nie zadziała, dopóki Putin i jego sojusznicy nie uwierzą, że poważnie podchodzimy do większego wsparcia militarnego, większych zdolności Ukrainy do militarnego uderzania w Rosję i większych gospodarczych zniszczeń dla tych, którzy wspierają rosyjską machinę wojenną - podkreślił.

"Cóż by sobie w historii zapisał?" Hennig-Kloska o pierwszych decyzjach marszałka Czarzastego Polsat News Polsat News