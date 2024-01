Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na zaczepkę premiera Donalda Tuska."Panie premierze Tusk, dobrze pan wie co znaczy 'bent as hell' - zaczął prezydent. "Wszyscy widzimy, że kieruje się pan powiedzeniem: 'Absicht ist die Seele der Tat' (cel uświęca środki - z j. niemieckiego). Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię" - napisał prezydent.

W słowną przepychankę między premierem i prezydentem wmieszał się m.in. Marcin Mastalerek, szef prezydenckiego gabinetu. "No i po co się premier Donald Tusk zaczynał?" - zapytał. Do wpisu dołączył archiwalne zdjęcie urzędującego premiera z Władimirem Putinem.

Donald Tusk zaczepił prezydenta. Przetłumaczył jeden zwrot

To jego reakcja na opublikowany kilka godzin wcześniej wpis premiera. "Panie Prezydencie, 'hellbent on doing something' znaczy jest gotowy za wszelką cenę' - napisał Donald Tusk, odnosząc się do tekstu opublikowanego przez portal amerykańskiej telewizji CNN na temat zmian wprowadzanych w Polsce przez nową koalicję rządzącą.

Artykuł zatytułowano "Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy - even if it means war with his populist rivals", tzn. "Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację - nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami".

"Powracający weteran polskiego centryzmu zaskoczył krytyków konfrontacyjnym podejściem do pokonanego przez siebie populistycznego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość" - napisało CNN o Donaldzie Tusku.

Trudna koabitacja po wyborach

Od 13 grudnia mamy do czynienia na polskiej scenie politycznej z kohabitacją. Prezydent i szef rządu wywodzą się z różnych ugrupowań politycznych, co prowadzi niekiedy do burzliwej wymiany zdań.

Zarówno Andrzej Duda, jak i Donald Tusk wskazywali, że ich pogląd na sprawy międzynarodowe jest podobny. Obaj nie ukrywali, że dzieli ich polityka wewnętrzna. Prezydent krytykował sposób dokonania zmian w mediach publicznych oraz posunięcia w prokuraturze. Premier podał w wątpliwość działania głowy państwa w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

***

