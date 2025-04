- Prezydent Trump ma absolutnie rację: Europejczycy muszą wziąć odpowiedzialność i wydawać więcej na obronność. Musimy przekonać inne państwa kontynentu, i Polska to robi, by poważnie traktowały groźby Rosji. To będzie moja misja, jeśli zostanę prezydentem, by przekonać kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Holandia, by wydawały co najmniej 3 proc. PKB na obronność. Musimy wzmocnić europejskie możliwości w ramach NATO, by skutecznie odstraszać Rosję - podkreślił Rafał Trzaskowski na antenie Fox Business.