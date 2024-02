Pigułka "dzień po" to bomba hormonalna - tak na pytanie o podpis pod ustawą o pigułce "dzień po" bez recepty zareagował Andrzej Duda. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zapewnił, że rozważy każdą ustawę, która trafia na jego biurko. - Ale powiem tak: Ta pigułka dzisiaj jest dostępna, to nie jest tak, że tej pigułki dzisiaj w Polsce nie ma. Dzisiaj jest to pod kontrolą, a tu chodzi o to, żeby było bez kontroli - skomentował prezydent.