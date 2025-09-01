Heorhij Szczokin, choć jest obywatelem Ukrainy, pisze w języku rosyjskim. Jego publikacje i wypowiedzi wywołały swego czasu sporo kontrowersji - do tego stopnia, że w 2005 roku Izrael zagroził nawet zamrożeniem stosunków dyplomatycznych z Ukrainą.

Z ustaleń mediów wynika, że Szczokin był przed rozpadem ZSRR wysokim rangą działaczem Komunistycznej Partii Ukrainy i miał silne powiązania z KGB.

Łódź. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa fabryką dyplomów?

We wrześniu 2019 roku Szczokin wraz z synem Rostysławem kupili w Polsce za 5 tys. zł udziały spółki Trinum Perfectum z Warszawy. "Zaledwie pięć miesięcy wcześniej spółka otrzymuje pozytywną decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego o wpisie na listę uczelni niepublicznych pod nazwą: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi. Z upoważnienia ministra podpisuje ją sekretarz stanu Piotr Müller" - pisze "Rzeczpospolita".

Uczelnia miała ściągać "na studia" tysiące cudzoziemców, głównie spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. "Większość z nich kończy na pierwszym roku, co oznacza, że celem nie było studiowanie" - czytamy w "Rz".

W 2021 roku "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że zarejestrowanych było tam 2499 studentów, w tym zaledwie siedmioro Polaków. "Prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy dla takiej uczelni staje się wojna w Ukrainie, kiedy to studenci płci męskiej są zwolnieni z mobilizacji" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak ma wynikać ze sprawozdań finansowych spółki Trinum Perfectum, od momentu wybuchu wojny zanotowała ona blisko 3 mln zł przychodów.

Afera wokół uczelni z Łodzi. CBA zatrzymało Irynę K.

Jak przypomniała "Rzeczpospolita", 13 czerwca na Okęciu CBA zatrzymało prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi. To Iryna K., obywatelka Ukrainy i trzecia współwłaścicielka spółki Trinum Perfectum. Kobieta usłyszała zarzuty korupcyjne. Miała przyjmować łapówki m.in. od "studentów" swojej uczelni - mowa o minimum 3 mln zł "za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów".

Po wpłaceniu 200 tys. zł kaucji miała wyjść na wolność i wrócić do pracy na łódzkiej uczelni.

WSBW zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Łodzi i kształci "studentów" online. - Mamy podpisaną umowę z prywatną szkołą wyższą w Kijowie, wszystko odbywa się w ramach wspólnych studiów. Ukraińcy nie przyjeżdżają do Polski, są u siebie - powiedział obecny rektor, dr Michał Wacławik, "Gazecie Wyborczej".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi dla "Rzeczpospolitej" stwierdziło, że dane dotyczące narodowości wspólników "nie są wymagane we wniosku o utworzenie uczelni niepublicznej". Nie wiadomo także, czy MNiSW kontroluje łódzką uczelnię.

Rostysław Szczokin nie odpowiedział na prośbę gazety o komentarz w sprawie zarzutów, które usłyszeli pracownicy należącej do niego uczelni.

