Córka Orbana opuszcza Europę. Media: Firma jej męża wskazała powód

W skrócie Córka Viktora Orbana, Rahel, wraz z rodziną przeprowadza się do USA, aby podjąć studia na amerykańskim uniwersytecie.

Wyjazd wywołał spekulacje węgierskiej opozycji i potwierdziły go zarówno media, jak i firma męża Rahel.

Istvan Tiborcz, mąż Rahel, jest jednym z najbogatszych Węgrów, a pobyt za oceanem potrwa co najmniej rok akademicki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informował w czwartek lider węgierskiej opozycji Peter Magyar, córka premiera Viktora Orbana oraz jej mąż opuścili Europę. Według słów polityka małżeństwo udało się rejsem z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych.

"Rahel Orban i Istvan Tiborcs z dziećmi i walizkami (...) opuścili stary kontynent i udali się do nowego świata, ziemi wolności" - napisał Magyar. Informacje w tej sprawie potwierdziły później węgierskie media.

Córka Orbana leci z mężem do USA. Udaje się tam na studia

Doniesienia lidera tamtejszej opozycji potwierdził z kolei serwis Telex. Dziennikarze zwrócili się z pytaniem do firmy BDPST, której głównym udziałowcem jest mąż córki Orbana Istvan Tiborcz. Mężczyzna jest jednym z najbogatszych Węgrów.

"Istvan Tiborcz, Rahel Orbán i ich dzieci spędzą rok akademicki 2025/2026 w Stanach Zjednoczonych ze względu na studia uniwersyteckie Ráhela Orbána" - przekazało przedsiębiorstwo w komunikacie.

Jednocześnie firma odesłała dziennikarzy do lipcowego wpisu córki Orbana na Instagramie. Rahel napisała w nim, że została przyjęta na jeden z amerykańskich uniwersytetów i wraz ze swoich mężem wówczas rozważali tę decyzję.

"Zostałam przyjęta na amerykański uniwersytet. To ogromna szansa, ale także poważna decyzja, zwłaszcza dla matki. W Stanach Zjednoczonych panuje obecnie szczególnie silny impet, inspirująca konkurencja i można zdobyć ogromną wiedzę, którą później chciałabym wykorzystać w domu. Cel: uczyć się, zdobywać doświadczenie" - napisała wówczas.

Węgierska opozycja spekuluje, że decyzja o wyjeździe bliskich Viktora Orbana związana jest z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.

Kim jest zięć Viktora Orbana?

Jak stwierdził na łamach Interii politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej Dominik Héjj, córka Orbana poznała się z Istvanem w marcu 2007 r. Według słów Rahel z wywiadu z grudnia 2022 r. przyszłe małżeństwo spotkało się pierwszy raz przez wspólnych znajomych.

Héjj zaznaczył, że wejście do rodziny Viktora Orbana umożliwiło Tiborczowi nowe perspektywy. Mężczyzna wówczas zbudował własne imperium biznesowe, które rozwijał w dziedzinie energii, po czym zajął się nieruchomościami, turystyką i finansami.

Dzięki temu Tirborcz uzyskał status jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych Węgrów. Biznesmen w 2025 r. uplasował się na liście 50 najbogatszych Węgrów magazynu "Forbes". Jego majątek szacuje się na 151,5 mld forintów, co można przełożyć na ok. 1,6 mld złotych. Politolog zaznaczył, że mąż córki Orbana z wykształcenia jest prawnikiem.

Co z podwyżkami dla nauczycieli? Nowacka w ''Graffiti'': Postulat płacowy jest ważny, ale bardzo ważne są warunki pracy Polsat News Polsat News