Ukraińska policja udostępniła pierwsze zdjęcia z zatrzymania podejrzanego. Mężczyzna został ujęty w obwodzie chmielnickim, o czym w poniedziałek poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Deputowany, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij, zginął w sobotę 30 sierpnia.

Szef ukraińskiej policji Iwan Wyhiwski przekazał, że zbrodnia ta nie była przypadkowa i ma w sobie "rosyjski ślad".

Zabójstwo Andrija Parubija we Lwowie. Nowe informacje o napastniku

"Przygotowywał się długo, obserwował, planował i w końcu nacisnął za spust. Zajęło nam tylko 36 godzin, żeby go namierzyć i aresztować" - opisał agresora Wyhiwski.

Szef ukraińskiej policji zrelacjonował poczynania napastnika. "30 sierpnia w lwowskiej dzielnicy Sychów przebrał się za kuriera i w biały dzień otworzył ogień do polityka. Osiem strzałów. Okrucieństwo z zimną krwią. Upewnił się nawet, że ofiara nie żyje. A potem próbował zatrzeć ślady - zmienił ubranie, pozbył się broni i próbował ukryć się w obwodzie chmielnickim" - przekazał Wyhiwski.

"Ale nie udało mu się uciec. Całodobowa praca policji obwodu lwowskiego i centrali Policji Narodowej przyniosła skutek - zuchwały morderca został zatrzymany, zebrano niezbędne dowody" - podał policjant na Telegramie.

Strzelał do polityka we Lwowie. Zatrzymano podejrzanego

Po północy w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija.

W sobotę 30 sierpnia we Lwowie doszło do zamachu na deputowanego i byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija. Zełenski mówił, że zabójstwo zostało starannie przygotowane.

Jak informowała z kolei ukraińska prokuratura, nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku polityka, który zginął na miejscu. Napastnik uciekł, a w mieście rozpoczęła się obława.

Śledczy poinformowali, że nie łączą tej sprawy z zabójstwem polityk Iryny Farion z lipca 2024 roku.

Parubij zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Źródło: Ukraińska Prawda

