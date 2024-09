Kontrasygnata Donalda Tuska. Andrzej Duda: Próby anulowania bezskuteczne

Duda, odnosząc się do wątku ewentualnej skargi do sądu administracyjnego, powiedział, że "to nie jest w ogóle jurysdykcja sądu administracyjnego, ponieważ nie mamy do czynienia z żadnym aktem administracyjnym".