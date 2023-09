Nowe informacje w sprawie afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych . Zdymisjonowany 31 sierpnia wiceszef resortu Piotr Wawrzyk miał, zgodnie z wynikami śledztwa Onetu, trudnić się budową kanału przerzutowego migrantów . Portal pokazał, jak wyglądał cały proceder. Z kolei kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu Jan Strzeżek zadeklarował, że kieruje w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa .

Afera wizowa w MSZ. "Poza kolejką"

Wszystko zaczyna się w ubiegłym roku. Onet podaje, że do polskich konsulatów na terenie dwóch kontynentów ( Azja i Afryka ) trafiają listy, które są poleceniami od Piotra Wawrzyka. Wynika z nich, że konsulowie mają wydawać wizy grupom migrantów wskazanym z imienia i nazwiska . Wszystko ma się odbywać w pilnym trybie i poza kolejką .

Afera wizowa. "Filmowcy Wawrzyka z Bollywood"

Chodzi o "filmowców Wawrzyka" . Na liście znaleźli się migranci, którzy zostali zaprezentowani jako ekipa filmowa z Bollywood , mająca dostać wizy z uwagi na kręcony w Polsce film pt. "Asati". Większość z osób na wspomnianej liście miała to samo nazwisko i pochodziła z biednego regionu bez tradycji filmowych. Wnioski, pod naciskiem ludzi Wawrzyka i jego samego, przeszły - czytamy.

Kanał przerzutu do USA

Walka między konsulatami a ludźmi Wawrzyka zbiega się w czasie z ostrzeżeniem USA. Amerykanie informują, że mają problemy z nowym kanałem przerzutowym. Migranci z Afryki i Azji dostają wizy, dzięki którym wjeżdżają do strefy Schengen, po czym legalnie wylatują do Meksyku, skąd są przerzucani nielegalnym szlakiem do USA. Jak się okazuje, Amerykanie namierzają w Meksyku wspomnianych wcześniej "filmowców Wawrzyka".