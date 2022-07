- Dziś spotkałem się z prezydentem. Pan Andrzej Duda wyjaśnił mi, że to co powiedział Donald Tusk na tym spotkaniu w Radomiu to jest kłamstwo. Donald Tusk łże, inaczej mówiąc. Nie było żadnych ekspertyz sporządzonych na prośbę pana prezydenta dotyczących prawnych możliwości powołania mnie na następną kadencję. To jest po prostu zwykłe wierutne kłamstwo. To jest wzięte z sufitu. Szukanie na siłę jakiegoś pretekstu - powiedział prezes NBP.

Tusk o Glapińskim: Jest nielegalny

Adam Glapiński odniósł się do słów przewodniczącego PO, który podczas ubiegłotygodniowej konwencji swojej partii w Radomiu stwierdził, że: "Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny, nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi, Adam Glapiński jest też nielegalny". - Nie będzie ani dnia dłużej prezesem NBP. Nie trzeba będzie ustawy - powiedział Tusk.

- Prawnicy zamówieni przez prezydenta Dudę napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby duża mniejsza wątpliwość żeby gościa wyprowadzić z NBP, ja to wam gwarantuję - kontynuował Tusk.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim nie można zasiadać w zarządzie NBP więcej niż dwie kadencje. Przed wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję szefa NBP podnoszono, że wypełnił już on swoje dwie kadencje we władzach Banku, ponieważ w 2016 roku przez kilka miesięcy zasiadał już w zarządzie NBP. To właśnie do tej kwestii odnosił się Donald Tusk podczas konwencji PO, która odbyła się 2 lipca w Radomiu.

- Tacy ludzie powinni być wykluczeni z życia publicznego raz na zawsze - oznajmił prezes NBP w kontekście wypowiedzi szefa Platformy Obywatelskiej.

Adam Glapiński: Tomasz Siemoniak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności

Podczas konferencji Adam Glapiński przekazał także, że departament prawny NBP przygotowuje stosowne pisma, aby pociągnąć do odpowiedzialności posła PO Tomasza Siemoniaka za jego wypowiedź z początku lipca na antenie TVN24.

Polityk powiedział, że gdy opozycja wygra wybory to "przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa NBP". Adam Glapiński poinformował, że "w grę wchodzi groźba karalna i zamach na niezależność NBP".

Więcej informacji wkrótce.