Ponad połowa Polaków - 55,8 proc. - pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Największą aprobatą po 100 dniach od objęcia urzędu prezydent cieszy się wśród wyborców PiS i Konfederacji, ale także zwolennicy koalicji rządzącej są w części zadowoleni z dotychczasowej pracy głowy państwa. Pozytywną ocenę częściej wystawiają Nawrockiemu mężczyźni niż kobiety.

Prezydent Karol Nawrocki oceniony po pierwszych 100 dniach urzędowania
Prezydent Karol Nawrocki oceniony po pierwszych 100 dniach urzędowaniaRadek PietruszkaPAP

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa badanych jest zadowolona z pierwszych 100 dni urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 37,4 proc. badanych, a "raczej tak" 18,4 proc. Odmiennego zdania było 30,8 proc. respondentów ("zdecydowanie nie" - 17,9 proc., "raczej nie" - 12,9 proc.). Niezdecydowanych było 13,4 proc.

Sondaż. 100 dni prezydentury. Zdecydowane poparcie wyborów PiS i Konfederacji

Największą popularnością prezydent cieszy się wśród wyborców PiS, gdzie swoją aprobatę dla jego pracy wyraziło 99 proc. respondentów. Wśród sympatyków Konfederacji pozytywną ocenę wystawiło Nawrockiemu 75 proc. Również w gronie wyborców koalicji rządzącej są ci, którzy wyrażają zadowolenie z pierwszych trzech miesięcy pełnienia urzędu przez Nawrockiego - 12 proc.

    Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie). Częściej są to też osoby z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

    Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Najwięcej zwolenników wśród czerpiących wiedzę z internetu

    W badaniu ujęto też podział według źródeł, z których głównie czerpią wiedzę respondenci. I tak, wśród tych, którzy najczęściej zaglądają do internetu, 71 proc. jest zadowolonych z działań prezydenta, nieco więcej - 75 proc. - wśród tych, którzy wybierają YouTube i podcasty.

      95 proc. widzów Telewizji Republika pozytywnie ocenia pierwszych 100 dni Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim, a "Wiadomości" TVP i "Faktów" TVN kolejno - 66 i 50 procent.

      Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada tego roku na próbie 1067 osób.

