W skrócie Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego.

Najwyższym poparciem cieszy się wśród wyborców PiS i Konfederacji, natomiast niższą aprobatę wyrażają sympatycy koalicji rządzącej.

Oceny prezydenta są zróżnicowane w zależności od płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz źródeł czerpania informacji.

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa badanych jest zadowolona z pierwszych 100 dni urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 37,4 proc. badanych, a "raczej tak" 18,4 proc. Odmiennego zdania było 30,8 proc. respondentów ("zdecydowanie nie" - 17,9 proc., "raczej nie" - 12,9 proc.). Niezdecydowanych było 13,4 proc.

Sondaż. 100 dni prezydentury. Zdecydowane poparcie wyborów PiS i Konfederacji

Największą popularnością prezydent cieszy się wśród wyborców PiS, gdzie swoją aprobatę dla jego pracy wyraziło 99 proc. respondentów. Wśród sympatyków Konfederacji pozytywną ocenę wystawiło Nawrockiemu 75 proc. Również w gronie wyborców koalicji rządzącej są ci, którzy wyrażają zadowolenie z pierwszych trzech miesięcy pełnienia urzędu przez Nawrockiego - 12 proc.

Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie). Częściej są to też osoby z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Najwięcej zwolenników wśród czerpiących wiedzę z internetu

W badaniu ujęto też podział według źródeł, z których głównie czerpią wiedzę respondenci. I tak, wśród tych, którzy najczęściej zaglądają do internetu, 71 proc. jest zadowolonych z działań prezydenta, nieco więcej - 75 proc. - wśród tych, którzy wybierają YouTube i podcasty.

95 proc. widzów Telewizji Republika pozytywnie ocenia pierwszych 100 dni Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim, a "Wiadomości" TVP i "Faktów" TVN kolejno - 66 i 50 procent.

Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada tego roku na próbie 1067 osób.

