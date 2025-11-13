W skrócie Ponad 48 proc. Polaków pozytywnie ocenia udział prezydenta Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości, a nieco ponad 30 proc. wyraża opinię negatywną.

Ocena udziału prezydenta różni się w zależności od płci i wieku; młodsi respondenci są bardziej przychylni niż starsi.

W wydarzeniu uczestniczyło około 100 tysięcy osób, w tym także inni znani politycy, jak Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

Jak wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu, 48,8 proc. respondentów pozytywnie ocenia udział Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości.

Przeciwnego zdania jest co trzeci pytany - 30,7 proc. postrzega decyzję prezydenta negatywnie. Sprecyzowanej opinii na ten temat nie ma 20,5 proc. badanych.

Prezydent pojawił się na Marszu Niepodległości. Polacy wyrazili swoje zdanie w sondażu

Obecność prezydenta na tym wydarzeniu jest lepiej postrzegana przez mężczyzn niż przez kobiety. Pozytywną ocenę Nawrockiemu wystawiła ponad połowa ankietowanych panów - 51,4 proc. wobec 46,4 proc. kobiet.

Negatywna ocena decyzji głowy państwa pojawiała się wśród płci w niemal równym stopniu - taką odpowiedź wskazało 30,8 proc. mężczyzn oraz 30,6 proc. kobiet. Więcej pań niż panów natomiast nie ma na ten temat zdania - 17,8 proc. ankietowanych mężczyzn oraz 23,1 proc. respondentek.

Marsz Niepodległości. Jak Polacy oceniają udział Karola Nawrockiego?

Ocena udziału prezydenta w Marszu Niepodległości bardzo mocno różni się w zależności od grupy wiekowej, do której należy badany.

Najwięcej pozytywnych opinii pojawiło się wśród najmłodszych respondentów - taką odpowiedź wskazało 65,3 proc. osób w wieku do 24 lat. Negatywnie postępowanie Nawrockiego oceniło 8,2 proc. ankietowanych w tej grupie.

Dokładnie przeciwnie sytuacja wygląda wśród najstarszych badanych (powyżej 50 lat), najbardziej negatywnie oceniających decyzję głowy państwa. Tutaj pozytywną ocenę wyraziło 39,3 proc., w stosunku do 43,1 proc. oceniających negatywnie.

W pozostałych grupach wiekowych przeważają pozytywne oceny - 55,7 proc. wśród osób w wieku od 25 do 34 lat i 55,3 proc. w grupie od 35 do 49 roku życia.

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada. Według informacji Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wzięło w nim udział około 100 tys. osób. Wśród maszerujących, poza prezydentem Nawrockim, pojawili się między innymi Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

Sondaż dla Onetu zrealizowano w dniach 12-13 listopada 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.

