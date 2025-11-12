W skrócie Decyzja Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów wywołała burzliwą dyskusję w internecie i wśród polityków.

Część komentatorów zarzuca prezydentowi destrukcję państwa i motywacje polityczne, inni podkreślają, że to jego prerogatywa i stawianie granic.

W debacie głos zabrali zarówno politycy koalicji rządowej, jak i opozycji, wskazując na możliwe konsekwencje dla polskiego sądownictwa i zaufania obywateli.

W mediach społecznościowych do nowej decyzji Karola Nawrockiego odniósł się między innymi premier Donald Tusk. "'Żeby nie było niczego' - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim" - napisał.

W podobnie krótkich słowach swoją opinię wyraził Borys Budka, pisząc o "Kolejnym (p)rezydencie" oraz Dariusz Joński, nazywając działania prezydenta "sabotażem".

W mocniejszych słowach decyzję Karola Nawrockiego skomentował Tomasz Siemoniak.

"Odmowa podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW okazała się jedynie wstępem do dalszej wojny z rządem. Dziś prezydent odmówił nominacji dla sędziów. Destrukcja państwa" - napisał minister koordynator służb specjalnych.

Karol Nawrocki odmawia nominacji dla sędziów. W sieci zawrzało

Do sprawy odniósł się także Andrzej Duda. "Nominowanie sędziów to PREROGATYWA Prezydenta RP. Prezydent ją wykonuje albo poprzez akt nominacji i odebranie ślubowania albo poprzez odmowę nominacji. To nie jest żadna decyzja administracyjna. To po prostu akt władczy Prezydenta RP" - podkreślił.

Roman Giertych z kolei stwierdził, że "sędziów, którym Nawrocki odmówił podpisu, należy delegować na wyższe stanowiska". Polityk podkreślił, że prawo do tego ma minister sprawiedliwości.

O przekroczenie granicy "przemocy instytucjonalnej" oskarżył prezydenta Michał Wypij. "Odmowa nominacji 46 sędziów to forma politycznego odwetu, nie troski o państwo prawa. Władza, która używa prerogatyw do zastraszania, podcina gałąź, na której siedzi - zaufanie obywateli" - dodał były poseł.

Politycy komentują decyzję Nawrockiego. "Wypowiedział wojnę"

"Karol Nawrocki w 'najlepszej' odsłonie. Najpierw uderzył w bezpieczeństwo naszej ojczyzny, teraz wypowiedział wojnę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości" - skomentował europoseł Krzysztof Śmiszek. Dodał, że decyzja prezydenta to "uderzenie w prawo do sądu Polek i Polaków".

Oświadczenie prezydenta pochwalił natomiast Mariusz Kamiński.

"Dobra decyzja! Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji sędziowskich tym, którzy kwestionują status innych sędziów. Takie zachowania w sądownictwie są nieakceptowalne. To pogłębia kryzys i prowadzi do anarchii. Prezydent stawia granice. Brawo!" - czytamy w jego wpisie.

