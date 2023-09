Nie chcę zamieniać się w pięknoducha płaczącego za standardami, ale pragnę przypomnieć, że o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - i o każdej sytuacji - nie trzeba wcale rozmawiać przy użyciu najtańszej propagandy i wyzwisk, ponieważ w zanadrzu są jeszcze słowa, argumenty, relacje, interes państwowy, a także sztuka szukająca humanistycznej perspektywy współczesnych wydarzeń. Nie chcę także bronić kunsztu filmowego Agnieszki Holland , bo nie jestem wielkim admiratorem jej artystycznego stylu, choć "Aktorów prowincjonalnych" zaliczam do dzieł wybitnych, a sama reżyserka nie raz dała dowód intelektualnej odwagi, na co jej obecni adwersarze nie potrafią znaleźć kulturalnego sposobu, więc wybierają niemądre obelgi.

Chcę jedynie zwrócić uwagę, że władza, która tak bardzo boi się jednego filmu - zwłaszcza takiego, który odnosi się do aktualnych emocji - że zniża się do nienawiści i najtańszych wyzwisk dotyczących przynależności do polskiej wspólnoty, traci zdolność rozumienia wrażliwości narodowej oraz moralną legitymację do przebierania się w kostiumy arbitrów patriotyzmu. Coraz bardziej przypomina też Władysława Gomułkę, który miał rzucać popielniczką w telewizor, gdy widział na ekranie Kalinę Jędrusik, i wpadał w gniew na samą myśl o "Nożu w wodzie" Romana Polańskiego. W demokracji wolność słowa sprawia, że władzy zawsze wolno mniej, a artystom więcej, co dla obecnie rządzącej ekipy politycznej jest trudne do przyjęcia.