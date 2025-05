Nie jest określony wynik, jaki trzeba minimalnie uzyskać, dlatego też testów tych nie można nie zdać. Rezultaty stanowią jedno z kryteriów decydujących o naborze do szkół ponadpodstawowych - połowa wszystkich możliwych do zdobycia punktów w procesie rekrutacyjnym to właśnie te za egzamin. Resztę stanowią punkty za dodatkowe osiągnięcia ucznia oraz za oceny ze świadectwa szkolnego.