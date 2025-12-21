W skrócie Jurij Uszakow, doradca Putina, krytycznie ocenił propozycje pokojowe przedstawione przez Europę i Ukrainę, uznając je za nieskuteczne.

Rozmowy delegacji Rosji i USA trwają w Miami, a ich przebieg określono jako konstruktywny.

Nie są planowane trójstronne negocjacje Rosji, USA i Ukrainy, a propozycje zmiany planu pokojowego według Rosji nie poprawią szans na pokój.

W Miami rozpoczęły się w sobotę rozmowy delegacji Federacji Rosyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Spotkanie to skomentował w rozmowie z dziennikarzami doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.

W jego ocenie, jak donosi Reuters, powołując się na prorosyjskie agencje informacyjne, "szanse na pokój w Ukrainie nie poprawią się po wprowadzeniu przez Europejczyków i Kijów zmian w propozycjach USA".

Rozmowy pokojowe. Wysłannik Putina o propozycjach Europy i Ukrainy: Nie zwiększą szans

- Jestem pewien, że propozycje, które przedstawili lub próbują przedstawić Europejczycy i Ukraińcy, zdecydowanie nie poprawiają dokumentu (planu pokojowego - red.) i nie zwiększają szans na osiągnięcie długotrwałego pokoju - mówił Jurij Uszakow.

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej ocenił też, że "to nie jest prognoza". Ponadto podkreślił też, że trójstronne rozmowy Rosji, USA i Ukrainy nie są planowane.

- Obecnie nikt nie rozważał poważnie tej inicjatywy i z tego, co mi wiadomo, nie jest ona przygotowywana - zaznaczył Uszakow.

O tym, że nie ma żadnych informacji, aby do takowego spotkania miało dojść, informowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy delegacji USA i Rosji przebiegają "konstruktywnie"

W rozmowach delegacji USA i Rosji, które odbywają się na Florydzie, bierze udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, z kolei stronę amerykańską - według mediów - reprezentują wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Dmitrijew przekazał dziennikarzom po zakończonej sobotniej turze rozmów, że będą one kontynuowane w niedzielę.

Jednocześnie specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy nadmienił, że dyskusja ze stroną amerykańską przebiega w sposób konstruktywny. Spotkanie w sprawie pokoju w Ukrainie ma miejsce na krótko po negocjacjach w Berlinie.

Źródła: Reuters, AFP

