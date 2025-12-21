Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Nie zwiększają szans". Doradca Putina krytycznie o propozycjach Europy i Ukrainy

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

- Propozycje, które przedstawili lub próbują przedstawić Europejczycy i Ukraińcy (...) nie zwiększają szans na osiągnięcie długotrwałego pokoju - ocenił wysłannik Władimira Putina Jurij Uszakow. Dodał też, że w żaden sposób nie poprawią one planu pokojowego. W Miami na Florydzie również w niedzielę mają odbywać się rozmowy delegacji USA i Rosji.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy jasnym stole konferencyjnym, przed nimi notatniki i długopisy, tylne tło to eleganckie zasłony i ściany.
Doradca Putina Jurij Uszakow: Propozycje Europy i Ukrainy nie zwiększają szans na pokójKRISTINA KORMILITSYNA / POOLAFP

W skrócie

  • Jurij Uszakow, doradca Putina, krytycznie ocenił propozycje pokojowe przedstawione przez Europę i Ukrainę, uznając je za nieskuteczne.
  • Rozmowy delegacji Rosji i USA trwają w Miami, a ich przebieg określono jako konstruktywny.
  • Nie są planowane trójstronne negocjacje Rosji, USA i Ukrainy, a propozycje zmiany planu pokojowego według Rosji nie poprawią szans na pokój.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Miami rozpoczęły się w sobotę rozmowy delegacji Federacji Rosyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Spotkanie to skomentował w rozmowie z dziennikarzami doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.

W jego ocenie, jak donosi Reuters, powołując się na prorosyjskie agencje informacyjne, "szanse na pokój w Ukrainie nie poprawią się po wprowadzeniu przez Europejczyków i Kijów zmian w propozycjach USA".

Rozmowy pokojowe. Wysłannik Putina o propozycjach Europy i Ukrainy: Nie zwiększą szans

- Jestem pewien, że propozycje, które przedstawili lub próbują przedstawić Europejczycy i Ukraińcy, zdecydowanie nie poprawiają dokumentu (planu pokojowego - red.) i nie zwiększają szans na osiągnięcie długotrwałego pokoju - mówił Jurij Uszakow.

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej ocenił też, że "to nie jest prognoza". Ponadto podkreślił też, że trójstronne rozmowy Rosji, USA i Ukrainy nie są planowane.

Zobacz również:

Putin postawił warunki przed spotkaniem z wysłannikiem Trumpa
Świat

Tak Putin testował człowieka Trumpa. Media ujawniają zdumiewające fakty

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    - Obecnie nikt nie rozważał poważnie tej inicjatywy i z tego, co mi wiadomo, nie jest ona przygotowywana - zaznaczył Uszakow.

    O tym, że nie ma żadnych informacji, aby do takowego spotkania miało dojść, informowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.

    Wojna w Ukrainie. Rozmowy delegacji USA i Rosji przebiegają "konstruktywnie"

    W rozmowach delegacji USA i Rosji, które odbywają się na Florydzie, bierze udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, z kolei stronę amerykańską - według mediów - reprezentują wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

    Dmitrijew przekazał dziennikarzom po zakończonej sobotniej turze rozmów, że będą one kontynuowane w niedzielę.

    Jednocześnie specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy nadmienił, że dyskusja ze stroną amerykańską przebiega w sposób konstruktywny. Spotkanie w sprawie pokoju w Ukrainie ma miejsce na krótko po negocjacjach w Berlinie.

    Źródła: Reuters, AFP

    Zobacz również:

    Kiriłł Dmitrijew zabrał głos po pierwszej turze rozmów na Florydzie
    Wojna w Ukrainie

    "Rozpoczęły się wcześniej". Wysłannik Kremla zabrał głos po rozmowach na Florydzie

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. ''Twarda i uczciwa rozmowa o konkretach''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze