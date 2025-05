Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie się we wtorek o godz. 9:00. Na jego rozwiązanie uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą mieli 150 minut. Oznacza to, że potrwa on o 30 minut dłużej niż w latach ubiegłych.

Zakończenie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zaplanowano tym samym na godz. 11:30.

Tuż po godz. 14:00 Interia opublikuje oficjalny arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia!

Egzamin ósmoklasisty 2025. Język polski. Jak wygląda?

Każdy uczeń będzie mógł mieć przy sobie jedynie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem, małą butelkę wody oraz chusteczki higieniczne bez opakowania. Nie będzie można korzystać ze słowników, kalkulatorów ani innych pomocy naukowych.

Na egzaminie ósmoklasisty w 2025 roku z języka polskiego w pierwszej części arkusza uczeń będzie miał do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W drugiej części arkusza uczeń będzie musiał napisać pracę pisemną na jeden z dwóch tematów. Do wyboru będą dwie formy:

rozprawka, przemówienie;

opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka polskiego. Nie można go nie zdać

W trakcie egzaminu uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, analizowania tekstów literackich i nieliterackich oraz znajomością lektur obowiązkowych.

Pytania mogą dotyczyć zarówno samej treści utworów, ale też ich kontekstu historycznego oraz środków stylistycznych użytych przez autorów.

Łącznie uczeń na egzaminie ósmoklasisty w 2025 roku z języka polskiego może uzyskać 45 punktów. Co istotne, uzyskany wynik nie wpływa na fakt ukończenia szkoły podstawowej. Tym samym egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Warunek ukończenia szkoły

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów - obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy wyniki?

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w terminie dodatkowym - w dniach 10-12 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 4 lipca.

"Federalnie rzecz biorąc": Polityczny falstart Merza interia INTERIA.PL