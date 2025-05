Egzamin ósmoklasisty 2025 jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i stanowi jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Arkusze CKE i odpowiedzi. Harmonogram

Każdego dnia trwania egzaminów, po godz. 14, Interia opublikuje arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Oto pełen harmonogram:

13 maja 2025 r. (wtorek), godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego (120 minut) - arkusz CKE wraz z odpowiedziami po godz. 14;

14 maja 2025 r. (środa), godz. 9:00 - egzamin z matematyki (100 minut) - arkusz CKE wraz z odpowiedziami po godz. 14;

15 maja 2025 r. (czwartek), godz. 9:00 - egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut) - arkusz CKE wraz z odpowiedziami po godz. 14.

Wszystkie arkusze dostępne będą w raporcie "Egzamin ósmoklasisty" w zakładce "Arkusze".

Egzamin ósmoklasisty 2025. Termin dodatkowy

Dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym z powodów zdrowotnych lub losowych, wyznaczono dodatkowy termin:

10 czerwca 2025 r. (wtorek) - język polski,

11 czerwca 2025 r. (środa) - matematyka,

12 czerwca 2025 r. (czwartek) - język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku. Tego dnia wyniki zostaną przekazane szkołom, a uczniowie otrzymają swoje zaświadczenia.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie wynosi 100. Przelicza się ją procentowo:

język polski - wynik należy pomnożyć przez 0,35

matematyka - wynik należy pomnożyć przez 0,35

język obcy nowożytni - wynik należy pomnożyć przez 0,

Wyniki egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - liceum, technikum, szkoły branżowej. Im lepsze wyniki, tym większa szansa na dostanie się do wymarzonej placówki.

Egzamin ósmoklasisty. Rekrutacja do szkół średnich

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych jest wieloetapowa. W pierwszej kolejności kandydat musi złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna). Następnie uzupełnia go o dane ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą zmodyfikować swoje preferencje dotyczące wyboru szkół średnich.

Nabór do szkół średnich według województw. Kluczowe daty

Województwo łódzkie jest jedynym, w którym rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do 22 maja.8 maja rekrutacja rozpoczęła się w woj. zachodniopomorskim (do 13 czerwca).

12 maja to początek rekrutacji w województwach: kujawsko-pomorskim (do 13 czerwca), małopolskim (do 9 lipca), podlaskim (do 23 czerwca), śląskim (do 23 czerwca) i opolskim (do 16 czerwca).

15 maja rekrutacja rozpocznie się w woj. pomorskim (do 13 czerwca), a dzień później w woj. mazowieckim (do 28 maja).

19 maja postępowanie rekrutacyjne ruszy natomiast w województwach: wielkopolskim (do 13 czerwca), lubelskim (do 27 czerwca), dolnośląskim (do 23 czerwca), lubuskim (do 27 czerwca), warmińsko-mazurskim: (do 18 czerwca), podkarpackim (do 13 czerwca) i wielkopolskim (do 13 czerwca).

Zbrodnia na UW. Ekspert ds. bezpieczeństwa Krzysztof Kubiciel ostrzega Polsat News Polsat News