Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i stanowi jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym z powodów zdrowotnych lub losowych, wyznaczono dodatkowy termin :

Uczniowie, którzy planują skorzystać z dodatkowego terminu, muszą złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły, który z kolei przekaże dokumentację do właściwej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty to podsumowanie ośmiu lat nauki w szkole podstawowej i sprawdzian zdobytych przez ten czas umiejętności. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - liceum, technikum, szkoły branżowej. Im lepsze wyniki, tym większa szansa na dostanie się do wymarzonej placówki, ale nie jest to jedyny liczący się czynnik. Równie istotne są wyniki na świadectwie oraz osiągnięcia dodatkowe, np. w olimpiadach naukowych czy sportowych.