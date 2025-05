Egzamin ósmoklasisty 2025: Co można wnieść na salę? Krótka lista, ale są wyjątki

Agnieszka Kasprzyk

Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych czeka egzamin ósmoklasisty. Odbywać się on będzie od 13 do 15 maja. Zdający podejdą do egzaminów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. W związku ze zbliżającym się terminem pojawia się pytanie: co można wnieść na salę egzaminu ósmoklasisty? Mamy listę dozwolonych i zakazanych przedmiotów.