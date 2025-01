Wyrzuciła tysiące złotych przez okno. Uwierzyła "policjantowi"

Jak relacjonują wrocławscy policjanci, na 7 stycznia na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu . Rozmówca poinformował kobietę, że grupa przestępcza planuje włamanie do jej mieszkania , a ona może pomóc w ich zatrzymaniu.

Oszust przekonał seniorkę, by spakowała wszystkie swoje oszczędności do reklamówki, a następnie wyrzuciła ją przez okno. Fałszywy policjant zapewnił, że po zakończeniu "akcji" pieniądze zostaną jej zwrócone. Dla uwiarygodnienia swoich słów radził nawet kobiecie, by ta zweryfikowała jego tożsamość, dzwoniąc na numer alarmowy. 60-latka pozostała jednak na linii, co pozwoliło oszustom dalej realizować swój plan.