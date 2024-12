Jeden z polskich parlamentarzystów padł ofiarą przestępstwa na początku listopada. Kiedy po obradach wrócił zmęczony do swojego pokoju w Domu Poselskim, zatelefonował do niego mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Stwierdził, że zarówno poseł jak i kilku jego innych kolegów miało paść ofiarą przestępców, którzy przejęli dostęp do telefonów polityków.