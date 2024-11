W czwartek rano miał miejsce śmiertelny wypadek w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra. Do potrącenia doszło o 5:25 rano na przejściu dla pieszych przy ul. Wrocławskiej, w rejonie skrzyżowania z Proletariacką, koło kościoła św. Józefa Robotnika.

43-letnia kobieta najprawdopodobniej szła do pracy . Dramat rozegrał się, gdy było jeszcze ciemno .

Policja apeluje o ostrożność

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu. W związku z tragedią wałbrzyska policja wystosowała apel do kierowców o stosowanie się do reguł panujących w okolicy przejść dla pieszych. Chodzi zwłaszcza o zakaz omijania pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.