Wjechał wprost pod cysternę. Auto stanęło w płomieniach, są ofiary

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w środę w Pamiątkowie. Samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżającą cysternę, po czym stanął w płomieniach. Ofiary śmiertelne to jego pasażerowie. Policja pracuje na miejscu pod nadzorem prokuratora, by wyjaśnić szczegółowe okoliczności.